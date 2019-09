(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Grazie a tutti per avermi scritto.

Non sono in grado di rispondere a tutti, vi dico solo grazie".

Così, via Instagram, Matteo Berrettini, risponde ai tantissimi messaggi che gli sono arrivati via social dopo il successo nella notte italiana contro Monfils, che vale l'accesso alla semifinale degli US Open.