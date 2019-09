50 euro per non multare turiste

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Si è fatto dare 50 euro per non scrivere il nome di due turiste senza biglietto su un presunto "registro dei contravventori". Per questo la Polizia di Stato ha arrestato un controllore. Le ragazze in visita turistica a Roma, nel pomeriggio di ieri, sono salite a bordo di un autobus di linea, senza avere il biglietto. Durante il tragitto sono state fermate da un verificatore della linea, il quale, dopo aver appurato la mancanza del titolo, ha invitato le stesse a scendere dal mezzo. Una volta in strada il controllore informava le ragazze dell'irregolarità, affermando di dover redigere due distinti verbali sanzionatori da 100 euro ciascuno. Alla reazione visibilmente spaesata delle ragazze, l'uomo proponeva, come alternativa, l'esborso di 50 euro in contanti, per concludere più velocemente la vicenda e, cosa più importante, per evitare l'iscrizione dei loro dati in un fantomatico "registro dei contravventori". L'Atac ha annunciato una sanzione esemplare per il controllore.