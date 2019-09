Roma, venerdì primo incontro Raggi-Pd

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Uniti nel chiedere più poteri per Roma, nella convinzione che "questo Governo farà bene alla Capitale".

Tra Cinque Stelle e Partito Democratico, da oggi uniti a livello nazionale, iniziano ad emergere le prime convergenze anche a livello locale. A Roma, la prima grande città conquistata dai grillini, venerdì la sindaca Virginia Raggi incontrerà per la prima volta una delegazione dem. La riunione si inserisce in un giro di incontri che la prima cittadina ha programmato con le opposizioni, ma alla luce della nuova era giallo-rossa potrebbe assumere un significato politico diverso. "E' il primo incontro che ci viene proposto dopo tre anni in cui è mancato il confronto", sottolinea all'ANSA il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi che resta fermo nelle critiche alla Raggi esprimendo un "giudizio fallimentare di questa giunta che tale rimane, dopodiché - aggiunge - la formazione di un governo di centrosinistra con il Pd farà bene al paese", auspicando che "metta al centro la Capitale".