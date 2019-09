Operaio muore in cantiere edile a Latina

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Un operaio è morto oggi a Latina mentre lavorava in un cantiere edile nel centro del capoluogo. L'uomo, a quanto riferisce la stampa locale, sarebbe caduto da una impalcatura. "Il fenomeno delle morti bianchi in provincia di Latina comincia ad essere a dir poco inquietante - afferma in un comunicato il consigliere regionale FI Giuseppe Simeone. "Dopo il decesso di un uomo in un'azienda di stoccaggio di prodotti surgelati a Fondi - aggiunge - oggi registriamo purtroppo la morte di un operaio in un cantiere edile in pieno centro a Latina. Le due tragedie di Fondi e Latina ripropongono poi il tema della tutela dei lavoratori meno giovani - prosegue Simeone - Non è un caso che le due vittime avessero 65 e 53 anni.

Secondo i dati dell'Inail relativi all'ultimo quinquennio su un totale di 1.256 decessi registrati su scala nazionale, si segnalano 442 infortuni mortali di lavoratori anziani".