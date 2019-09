Convalidato arresto Gaudenzi,isolamento

(ANSA) - ROMA, 4 SET - Resta in carcere Fabio Gaudenzi, l'uomo arrestato lunedì' a Formello per detenzione di armi da guerra.

Il gip di Tivoli ha convalidato il fermo e ribadito la detenzione in regime di isolamento a Rebibbia per l'ex braccio destro di Massimo Carminati. Prima di finire in manette Gaudenzi aveva postato un video su internet in cui sostiene, tra le altre cose, di essere a conoscenza del mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, freddato con un colpo di pistola alla nuca il 7 agosto scorso in un parco pubblico di Roma. Nei confronti di Gaudenzi sono contestati i reati di detenzione di armi da guerra e minaccia aggravata in quando l'uomo, all'arrivo dei carabinieri, ha minacciato un rappresentante dell'arma. Nelle motivazioni il giudice scrive che sussiste il pericolo di "reiterazione del reato e di fuga". Nei prossimi giorni Gaudenzi potrebbe essere ascoltato dai pm della Dda di Roma che indagano sull'omicidio di Diabolik.