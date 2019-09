Bus gratis a bimbi stabile sgomberato

(ANSA) - ROMA, 4 SET - "Tutti i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola elementare e i ragazzi delle scuole medie attualmente ospitati nelle strutture di accoglienza di Roma Capitale e provenienti dallo stabile di via Cardinal Capranica usufruiranno gratuitamente del trasporto scolastico.

Sarà quindi garantita la continuità scolastica nelle scuole da loro frequentate nel XIV Municipio, mantenendo fede all'impegno preso con le famiglie". Ad affermarlo l'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale Laura Baldassarre.

"Nel frattempo le famiglie sono state accompagnate ai servizi ai quali hanno diritto: dalla richiesta di casa popolare, ad appuntamenti dedicati con Inps in particolare per il reddito di cittadinanza. Dopo l'approvazione in Giunta del nuovo contributo per l'affitto, stanno ora ricevendo tutte le informazioni per poterlo attivare", conclude.