Accoltellato dopo festino droga e alcol

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Un festino a base di alcol e cocaina è finito con un un accoltellamento a Roma. E' quanto accaduto a Labaro intorno alle 22.30 di ieri. Un 57enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito un ragazzo tunisino all'addome con un taglio di circa 5 centimetri. L'aggressione è avvenuta in un negozio. Il titolare, romano di 57 anni, aveva ancora addosso gli abiti con i quali era stato ripreso dalle telecamere. La vittima si era presentata dall' amico con della cocaina per festeggiare il suo compleanno e, dopo aver finito la droga e del vino offerto dal 57enne, il ragazzo era andato al bar con lui per acquistare dell'altro vino. Tornati nel negozio-abitazione, il 57enne non ha più trovato il portafoglio e ha accusato il giovane tunisino di averglielo rubato. Da qui la lite sfociata poi nell' accoltellamento del giovane.