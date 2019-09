Pm chiede convalida fermo Gaudenzi

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Chiesta dalla procura di Tivoli la convalida del fermo di Fabio Gaudenzi, arrestato ieri nella sua abitazione di Formello, perché trovato in possesso di armi da guerra. Nella abitazione di Gaudenzi sono state trovate un revolver e una mitraglietta. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un vicino di casa dell'uomo che ha sentito alcuni colpi di arma da fuoco provenire dall'appartamento di Gaudenzi. Prima di finire in manette l'uomo ha postato due video su internet in cui afferma, tra le altre cose, di conoscere il mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ex ultras della Lazio freddato con un colpo di pistola alla nuca il 7 agosto scorso.

La Squadra mobile, intervenuta ieri per l'arresto, invierà a breve una informativa -relativa ai video pubblicati su Youtube- alla Procura di Roma che indaga sull'omicidio di Piscitelli. I magistrati della Dda, coordinati dal procuratore facente funzione Michele Prestipino, che indagano sull'omicidio Piscitelli ascolteranno nei prossimi giorni Gaudenzi.