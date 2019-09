'Mamme sexy si lamentano dei bulli'

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Una lettera di commiato che ha suscitato polemiche e l'ira da parte dei genitori. Così ha voluto salutare la comunità scolastica dell'Istituto Tullia Zevi di Roma la preside Eugenia Rigano che nella missiva ha voluto redarguire le manie di protagonismo di alcuni genitori. Non senza ricorrere ad immagini e toni che hanno scatenato critiche da parte proprio dei genitori. "Le signore âgée che esordiscono cercando visibilità negli organi collegiali in minigonna e calze a rete perché si lamentano poi se le figlie, non proprio silfidi, vengono sbeffeggiate dai compagni di classe?", scrive la dirigente scolastica. Poi ricordando il rapporto non idilliaco con alcuni genitori chiosa: "Molti nemici, molto onore".