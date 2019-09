Ama-Anp, studenti ambasciatori ambiente

(ANSA) - ROMA, 3 SET - I giovani di Roma come "ambasciatori ambientali". E' questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa siglato dalla Presidente di Ama, Luisa Melara, e dal Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi - Roma, Mario Rusconi.

L'accordo - informa una nota- "nasce dalla comune volontà di coinvolgere in maniera ancora più incisiva gli studenti delle scuole romane di ogni ordine e grado in un innovativo progetto di formazione che promuova, attraverso azioni concrete, una più profonda conoscenza e consapevolezza ambientale". Il Protocollo d'Intesa, gratuito e della validità di 1 anno, impegna "le due parti a collaborare per sviluppare, all'interno dell'offerta formativa, iniziative volte a realizzare specifiche attività di tutela ambientale ed educazione civica nell'ottica di favorire la pratica della "cittadinanza attiva e solidale" e del volontariato ambientale".