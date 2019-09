Spara a porta ex, non mi fa vedere figli

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Ha esploso stamane tre colpi d'arma da fuoco contro il portone di un condominio in via della Marranella, alla periferia di Roma, e poi si è costituito.

L'uomo, un italiano di 34 anni con qualche piccolo precedente di polizia alle spalle, si è presentato al commissariato Appio. La sua posizione è ora al vaglio. Il 34enne avrebbe giustificato il gesto dicendo di aver sparato contro il portone di casa della ex perché da circa tre mesi non gli farebbe vedere i figli e non avrebbe risposto alle sue richieste tramite messaggi e mail. La pistola non è stata ancora trovata.