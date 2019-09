Roma, Mkhitaryan arrivato nella Capitale

(ANSA) - FIUMICINO, 2 SET - Dall’Arsenal un altro rinforzo per la Roma a poche ore dalla chiusura del calcio mercato: Henrikh Mkhitaryan è sbarcato alle 10.40 all'aeroporto di Fiumicino con un volo Alitalia proveniente da Londra. Accolta dallo staff giallorosso, l'ala armena che ha posato per i primi selfie in maglietta bianca e jeans - arriva in prestito con diritto di riscatto. Mkhitaryan sosterrà le visite a Villa Stuart prima di firmare con il club.