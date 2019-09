Raggi, online i "Buoni Libro"

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Una notizia importante per molti studenti romani e per le loro famiglie: fino al 30 novembre è possibile richiedere online i Buoni Libro per l'anno scolastico 2019/2020, per ottenere la gratuità totale o parziale dei libri di testo. È stato infatti pubblicato l'avviso sulla distribuzione dei Buoni Libro, destinati agli alunni e studenti delle scuole secondarie di I e II grado, residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 10.632,94 euro". Così su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La domanda per il rilascio dei Buoni - spiega - si può inoltrare online sul portale di Roma Capitale fino al 30 novembre 2019. Il buono potrà essere utilizzato, entro e non oltre il 20 dicembre 2019, per l'acquisto di libri di testo nelle librerie convenzionate con Roma Capitale. Per maggiori informazioni: https://www.comune.roma.it/…/it/informazione-di-servizio.pa".