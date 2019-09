Maratona Roma: organizzazione a Infront

(ANSA) - ROMA, 2 SET - È stato aggiudicato in via definitiva l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione della manifestazione denominata "Manifestazione podistica Maratona Internazionale di Roma - Roma Capitale City Marathon - Evento sportivo" per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ed eventuale biennio successivo. E' quanto fa sapere il Campidoglio. Il soggetto aggiudicatario, che è stato individuato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è l'operatore economico costituendo RTI Infront Italy S.p.A (Mandataria) - Italia Marathon Club SSD rl (Mandante) - Atielle Roma s.r.l.(Mandante) - Corriere dello Sport s.r.l. (Mandante). "Un grande risultato per la città di Roma che ancora una volta ha mostrato, con successo, di voler garantire trasparenza attraverso un iter regolare che rappresenta la migliore soluzione ad una situazione irrisolta da anni", afferma l'Assessore allo Sport Daniele Frongia.