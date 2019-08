Roma: Fonseca "Sfavoriti?Conta il campo"

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Roma sfavorita nel derby? Quello che conta è il campo, la Lazio è una squadra fortissima, con giocatori bravissimi e un allenatore che li allena da tanto tempo e ha un meccanismo già rodato. La questione del pronostico per me non conta, conta come affronti la partita. Chi è favorito lo deve poi dimostrare in campo". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia del derby contro la Lazio. "Ho giocato diversi derby nella mia carriera - specifica - una partita speciale. E' il mio primo derby di Roma, sono motivato e non vedo l'ora di giocare".