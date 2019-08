Domani ingresso gratis a Musei Civici

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Domani, prima domenica del mese, l'ingresso nei Musei Civici sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Lo rende noto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su fb. "Le possibilità di fare un viaggio nel nostro enorme patrimonio culturale sono davvero tante - scrive - dalla splendida mostra 'Luca Signorelli e Roma' ai Musei Capitolini alle due mostre di fotografia in corso al Museo di Roma in Trastevere: 'Unseen/Non Visti' e 'Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza'. Oppure dalla mostra 'Frank Holliday in Rome', uno degli artisti dello storico Club 57 di New York ospitata al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, a 'Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione'. Sono solo alcune tra le tante possibilità, che vi invito a scoprire". Raggi ricorda inoltre a tutti i romani, e a chi vive e studia a Roma, che è sempre possibile acquistare la MIC: la card che al costo di 5 euro permette l'ingresso illimitato nei Musei Civici di Roma per 12 mesi.