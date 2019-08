Derby Roma: scatta il piano sicurezza

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Scatterà stasera il piano sicurezza per il derby Lazio-Roma di domani. Bonifiche e vigilanze interesseranno non solo l'area dello stadio, ma anche il centro storico, stazioni, aeroporti, centri sportivi delle due società e la sede degli Irriducibili. L'attenzione sarà massima per evitare qualsiasi contatto tra i tifosi delle due squadre.

Monitorato anche l'eventuale arrivo di gruppi di ultrà stranieri e manifestazioni spontanee che potrebbero essere organizzate in omaggio all'ex capo degli Irriducibili della Lazio, Fabrizio Piscitelli, ucciso nelle scorse settimane con un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti.