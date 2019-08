Oggi al via gli accertamenti sui reperti

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Saranno depositato tra sessanta giorni i risultati delle analisi iniziate oggi al Ris di Roma sugli indumenti indossati dal vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e dal suo collega, Andrea Varriale, la notte del 26 luglio scorso.

Oggi l'attività istruttoria, alla presenza di consulenti di parte, è durata circa tre ore nei laboratori del Reparto investigazioni scientifiche. Chi indaga vuole ricostruire, grazie anche ai tagli presenti sugli indumenti di Cerciello, la dinamica di quanto avvenuto in via Federico Cesi, nel quartiere Prati, e in particolare su come sono state inferte le undici coltellate da Finnegan Lee Elder accusato di concorso in omicidio volontario con Gabriel Natale Hjorth.