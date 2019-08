Frenata su sgomberi, "prima alternative"

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Nessuno sgombero imminente di immobili occupati a Roma, né a fine agosto né a settembre. Piuttosto, le istituzioni - prefetto, Campidoglio e Regione Lazio - si confronteranno settimanalmente per trovare soluzioni alloggiative per gli occupanti degli stabili. E' quanto emerso, riferiscono fonti regionali, dalla riunione di oggi del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, a cui hanno partecipato il prefetto Gerarda Pantalone, la sindaca di Roma Virginia Raggi e l'assessore regionale alla Casa Massimiliano Valeriani. "Ora c'è un clima diverso, c'è meno frenesia", viene riferito. Il primo immobile che era nella lista degli sgomberi è uno stabile in via del Caravaggio, nel quartiere di Tor Marancia. "Una ricognizione riguardo al lavoro di monitoraggio degli occupanti presenti presso l'immobile per assicurare soluzioni assistenziali a tutte le fragilità registrate dal censimento", è stato uno degli argomenti principali trattati nel Comitato, spiega una nota congiunta di Campidoglio e Prefettura di Roma.