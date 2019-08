Ad Amatrice torna sagra degli spaghetti

(ANSA) - RIETI, 29 AGO - Ad Amatrice, il comune colpito dal sisma del 24 agosto 2016, sabato e domenica prossima, tornerà la popolare sagra degli spaghetti all'amatriciana, il piatto che ha reso famosa in tutto il mondo la cittadina del Reatino. "La nostra storia è rappresentata da un piatto straordinario - ha detto il sindaco, Antonio Fontanella -: gli Spaghetti all'Amatriciana non sono solo una voce del menu dei nostri ristoranti, sono il prodotto di una lunga storia che ci appartiene e della quale siamo fieri. Penso ai nostri avi, pastori transumanti, che partivano in autunno da queste terre e affrontavano con gli animali il lungo viaggio verso climi più miti, per poi tornare in primavera e riportare le greggi ai nostri stazzi. Il fatto che la Sagra torni anche quest'anno a impreziosire l'estate amatriciana mi riempie di gioia, è un segno importante, significa che non ci siamo arresi nemmeno al terremoto".