Esposto De Vito a probiviri su Di Maio

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito, attualmente agli arresti domiciliari per l'accusa di corruzione nell'ambito di uno dei filoni dell' inchiesta sul nuovo stadio della Roma, a quanto si apprende da fonti parlamentari e confermato da fonti legali, avrebbe depositato nei giorni scorsi un esposto al Collegio dei probiviri e al comitato di Garanzia nei confronti del capo politico del M5s Luigi Di Maio. Nell'atto vengono indicate una ventina di presunte violazioni dello statuto e del codice etico del Movimento: sempre a quanto si apprende, De Vito contesterebbe a Di Maio di aver parlato della sua espulsione dal M5s, cosa non consentita se c'è un procedimento in corso e cosa che non sarebbe nei suoi poteri.