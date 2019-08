Cc ucciso: foto caserma per chat interna

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Non doveva essere pubblicata, ma era riservata a una chat WhatsApp di soli carabinieri, la foto in cui appare Chistian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, con la bandana sugli occhi e le mani legate in una stanza della caserma di via In Selci. E' quanto sostiene il militare che ha scattato la foto in una memoria difensiva consegnata oggi ai pm di Roma dall'avvocato Andrea Falcetta, che chiede l'interrogatorio del suo assistito, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. A diffondere la foto sarebbe stato invece un altro militare, che ne sarebbe venuto in possesso pur non appartenendo al gruppo di WhatsApp.