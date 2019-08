Assegnate 200 unità dl sblocca cantieri

(ANSA) - ANCONA, 27 AGO - Il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Piero Farabollini ha assegnato le 200 unità personale previsto dal decreto Sblocca cantieri: 30 andranno all'Abruzzo, 27 ciascuna all'Umbria e al Lazio, e 116 alle Marche. Lo comunica in una nota la struttura commissariale.

"L'accordo raggiunto per la ripartizione del personale destinato alla ricostruzione dal dl sblocca cantieri - commenta il commissario Piero Farabollini l'esito delle due cabine di coordinamento - innesta linfa vitale nei processi istruttori e rappresenta un'ulteriore occasione per ribadire che la ricostruzione non prescinde dalla condivisione di intenti e risorse nel comune sforzo di dare risposte ai territori". Le riunioni si sono tenute nell'ultima settimana con vice commissari e Sindaci rappresentanti Anci per "individuare i criteri per ripartire e la modalità di reclutare le 200 risorse aggiuntive previste dal dl 55/2019 da destinare Usr e Comuni che si accolleranno in toto la gestione delle schede con esito B, C, E-L4".