Recupero spazi abbandonati a San Lorenzo

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Da oggi prende il via la manifestazione di interesse per il recupero degli spazi abbandonati del Programma di rigenerazione urbana San Lorenzo - Via dei Lucani.

E' quanto fa sapere il Campidoglio. Entro i prossimi 90 giorni a partire da oggi 26 agosto potranno quindi essere presentate a Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica proposte preliminari che saranno poi oggetto di una consultazione on line sul portale istituzionale aperta ai cittadini che potranno lasciare i loro contributi rispetto alle proposte pervenute. Il programma di rigenerazione urbana punta quindi alla riqualificazione di un'area di circa 10mila mq, la cui proprietà è suddivisa tra diversi proprietari privati, tra cui alcuni immobili sottoposti a pignoramento e affidati a custodi giudiziari, solo una parte minore è di proprietà comunale. Nell'area, secondo quanto si è appreso, rientra anche lo stabile abbandonato in cui morì lo scorso ottobre Desiree' Mariottini, la 16enne drogata e violentata.