Arresto De Vito: udienza Riesame il 10/9

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - E' fissata per il prossimo 10 settembre l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Roma che dovrà valutare, dopo la decisione della Cassazione, il provvedimento cautelare per corruzione emesso nei confronti di Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma, attualmente agli arresti domiciliari per l'accusa di corruzione nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il 23 agosto scorso la corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della decisione dell'11 luglio scorso che ha annullato con rinvio la decisione del tribunale della Libertà.

"La Suprema Corte di Cassazione - aveva commentato De Vito nei giorni scorsi, tramite i suoi difensori - ha pubblicato i motivi sulla base dei quali ha gravemente censurato l'assunto accusatorio del Tribunale di Roma, accogliendo così le censure difensive e mettendo in discussione la legittimità del mio arresto, risultato basato su mere congetture, argomentazioni illogiche e 'addomesticate'".