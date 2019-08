Nubifragio a Roma, allagamenti in città

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Un violento nubifragio estivo si è abbattuto oggi pomeriggio sulla Capitale. Pioggia e vento hanno causato allagamenti in diverse zone della città, in particolare nel quadrante est, nella zona di via Appia Nuova. Un grande albero è invece caduto in via di Tor di Quinto, non molto lontano dallo stadio Olimpico, ostruendo completamente la carreggiata.