Genoa: frattura per Cassata, niente Roma

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Niente trasferta a Roma per Francesco Cassata, centrocampista del Genoa arrivato in estate dal Sassuolo, costretto a fermarsi per la frattura composta della falange prossimale del quinto dito di un piede. Il giocatore, che durante le amichevoli estive aveva subito una lussazione alla spalla destra nella sfida contro il Nantes, si è infortunato durante l'allenamento. Cassata salterà sicuramente l'esordio contro la Roma, così come gli altri due infortunati Sturaro e Saponara e gli squalificati Pajac e Agudelo, tutti centrocampisti, e verrà rivalutato dallo staff medico la prossima settimana.