Scarica legno vicino cassonetti, multato

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Eccolo qui lo zozzone di turno.

Parcheggia accanto ai cassonetti in via dei Prati Fiscali e scarica dalla propria auto ingombranti tavole di legno che andrebbero smaltite all'isola ecologica. Beccato in flagrante dovrà pagare una multa di 250 euro elevata dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale che ogni giorno sono all'opera per scoraggiare quanti ancora proseguono ad inzozzare la città".

Così su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi postando un video che ritrae l'uomo mentre scarica dall'auto le tavole di legno. "I servizi esistono e sono di semplice utilizzo.

Elettrodomestici, ingombranti e quant'altro - prosegue - possono essere smaltiti gratuitamente presso le isole ecologiche Ama oppure tramite il servizio Ama di ritiro a domicilio degli ingombranti. Aiutateci a tenere pulita Roma".