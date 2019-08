Detenuto evaso, preso nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Vincenzo Sigigliano, detenuto nel carcere di Rebibbia ed evaso lo scorso 16 agosto dopo essere stato condotto nell'ospedale romano "Sandro Pertini" per una visita, è stato arrestato oggi a Napoli dalla polizia.

Sigigliano, 47 anni, si era rifugiato in un appartamento di via Arno a Melito nell'abitazione di una parente. Gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli e del commissariato di Scampia hanno circondato l'edificio.

L'uomo stava scontando una pena di 7 anni, 1 mese e 6 giorni per truffa e falso in seguito ad un ordine di esecuzione emesso nell'agosto 2016 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Brescia.