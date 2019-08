Cede grata marciapiede, 17enne ferita

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita la scorsa notte a Roma dopo il cedimento di una grata sul marciapiede dove stava camminando, dalla quale è precitata finendo in un garaqe sottostante dopo un volo di circa tre metri. La 17enne, non in pericolo di vita, è ricoverata in codice giallo per alcune contusioni al volto all'ospedale San Camillo di Roma. L'episodio è accaduto la scorsa notte a Ponte Galeria, alla periferia sud della Capitale, e sulla vicenda indagano i carabinieri per verificare eventuali responsabilità o coinvolgimenti di altre persone. La ragazza si trovava su un marciapiede in via Santa Teresa di Gallura, in un comprensorio dove ci sono appartamenti e diversi locali in disuso. Sul posto sono giunti anche i vigili fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza la zona.