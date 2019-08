Raggi, Roma a 'Reinventing Cities'

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Agire sui cambiamenti climatici a tutela e salvaguardia dell'ambiente. E allo stesso tempo migliorare la vita dei cittadini restituendo loro spazi abbandonati, riqualificandoli attraverso progetti innovativi.

Roma parteciperà al nuovo bando internazionale 'Reinventing Cities' avviato dalla C40 Cities. Sarà lanciato quest'anno in autunno e coinvolgerà tutte le città della rete C40". Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Un'occasione per la città di inserire la rigenerazione urbana all'interno di una visione che trasformi spazi abbandonati o dismessi in progetti di qualità.

Per migliorare sempre di più la città grazie a progetti innovativi unici che non potranno che dare un contributo reale alla vita dei cittadini attraverso un sostegno a tutela della salvaguardia dell'ambiente. Si tratta di un bando internazionale che ha l'obiettivo di stimolare sviluppi innovativi a zero emissioni di carbonio a livello globale".