Berisha, Lazio una squadra di qualità

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Quest'amichevole con la Primavera era importante in vista del debutto in Serie A con la Sampdoria, sarà una partita fondamentale nella quale dovremo misurarci in trasferta contro i blucerchiati. Il test, inoltre, è stato utile per mettere alla prova e migliorare la nostra condizione fisica". Al termine della partita, chiusa sul 12-0, il centrocampista della Lazio Valon Berisha ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. "C'è tanta qualità all'interno della squadra ed il fraseggio è stato buono, per questo siamo riusciti a realizzare tanti gol - ha aggiunto - Il gruppo si è mosso bene, quest'anno stiamo portando tanta pressione nella metà campo avversaria per rubare il pallone e segnare. Questa caratteristica diversifica il nostro gioco rispetto alla prima stagione, per le altre squadre è difficile affrontare una formazione che porta così alto il pressing".