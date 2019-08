Ferragosto di solidarietà, mense poveri

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Anche quest'anno un Ferragosto di solidarietà per Caritas e Sant'Egidio che, come da tradizione, non vanno in vacanza. In piena attività i volontari dei 51 centri della Caritas di Roma che proprio nei giorni di festa si adoperano per portare ancora più supporto a migranti e poveri organizzando anche iniziative di supporto e integrazione. In occasione della Festività dell'Assunzione di Maria, 250 operatori presteranno servizio nelle strutture di assistenza: mense, ostelli, comunità alloggio, case famiglia. Si tratta soprattutto di giovani dei gruppi parrocchiali e delle associazioni ecclesiali, provenienti dalle comunità romane e da altre diocesi. Oltre 1.800 saranno i pasti distribuiti e 600 le persone accolte per la notte.