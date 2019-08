Due pedoni investiti da auto, feriti

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Due pedoni sono stati investiti da un'auto a Roma. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, è accaduto intorno alle 10 in via Muzio Scevola, all'incrocio con via di Santa Maria Ausiliatrice in zona Tuscolana. Dalle prime informazioni, sembra si tratti di un uomo e di una donna, trasportati all'ospedale San Giovanni.