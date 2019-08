Accoltellato durante lite, grave 21enne

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato nella notte a Roma durante una lite iniziata in una sala bingo in zona Ostiense. A quanto ricostruito finora il giovane, di origini rom e con precedenti, era in compagnia di altre persone quando ha iniziato a litigare con un uomo all' interno della sala. Sono stati così allontanati tutti dal locale e, una volta all'esterno, è stato accoltellato al torace, coscia e avambraccio. Il giovane è stato prima trasportato all'ospedale Cto e poi trasferito al Sant'Eugenio dov'è stato operato. Non è in pericolo di vita ed è stato giudicato guaribile in 40 giorni.