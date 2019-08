Musica e cibo, a Ladispoli festa grande

(ANSA) - ROMA, 11 AGO -La festa esclusiva del magnate russo Leonid Mikhelson a La Posta Vecchia, e quella di piazza per tutti anche per festeggiare i 70 anni della Pro Loco. Ladispoli grande protagonista di grandi eventi stasera: la località balneare del Lazio ha dato appuntamento a Piazza Rossellini per una iniziativa all'insegna della tradizione, con spettacoli di cabaret, musica, stand gastronomici e con la prima edizione della festa della 'zucchina etrusca'. "Dopo aver ideato e fatto conoscere nel mondo la Sagra del carciofo romanesco, che attira ogni anno circa 400.000 appassionati - dice Claudio Nardocci, Presidente Pro Loco del Lazio - l'obiettivo è quello di portare all'attenzione un'altra delizia dell'orto della zona etrusca che, unico per il suo genere, esalta nel gusto, nel colore e nella forma". La festa di piazza si concluderà sulle note di Pavarotti 'Libiam nei lieti calici', mentre nello chalet esclusivo, Enrique Iglesias si esibirà per la festa del magnate russo, uno dei 60 uomini più ricchi al mondo secondo Forbes.