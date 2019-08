Zidane, con calma rassicureremo tutti

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "È stato un precampionato difficile, la gente vuole vedere vincere il Real Madrid. Faremo vedere il nostro impegno, il piacere di giocare a calcio e sono sicuro che ci metteremo tutto alle spalle, ma con calma. Ci serve calma per rassicurare tutti i tifosi". Così l'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, alla vigilia della sfida con la Roma all'Olimpico. "La Roma è una grande squadra, si è rinforzata parecchio ed è sempre competitiva. Le squadre italiane sono organizzate difensivamente, la Roma è una di quelle e per questo motivo farà una grande stagione", ha sostenuto l'ex bianconero ai microfoni di Sky Sport. "Tornare in Italia per giocare è sempre emozionante. Ho vissuto cinque anni a Torino, lì sono diventato uomo e la gente è stata affettuosa. Tra Spagna e Italia lo stile di gioco è differente, qui si gioca un calcio più tattico e chiuso, al contrario in Spagna si gioca più a viso aperto e all'attacco", ha sostenuto Zidane.