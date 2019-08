Rifiuti: cabina su Roma il 29 agosto

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Questa mattina il Ministero dell'Ambiente, a quanto si apprende, ha convocato per il 29 agosto il tavolo tecnico relativo al monitoraggio della gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale. Non appena ricevuta la comunicazione, la sindaca Virginia Raggi ha risposto con una nota in cui si chiede con forza di anticipare la convocazione.

Secondo Raggi, infatti, la data del 29 agosto è "inadeguata e rivela, ancora una volta, una sottovalutazione della situazione". La sindaca Raggi, già nella corrispondenza con Ministero dell'Ambiente e Regione Lazio, nei giorni scorsi aveva sottolineato l'urgenza di un incontro immediato dei tecnici di tutte le istituzioni coinvolte per verificare l'applicazione dell'ordinanza regionale. Per questo, anche nella nota di stamane, ha ribadito la necessità inderogabile di anticipare la convocazione della cabina tecnica. La sindaca ha invitato gli uffici e i tecnici del Campidoglio a valutare l'opportunità di riunirsi in questi giorni, anche a Ferragosto se necessario.