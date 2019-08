Raggi a Casal Bruciato per 20 nuovi bus

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Siamo qui per presentare i nuovi bus in strada, ne abbiamo fatti costruire di nuovi e sono per voi.

Sono i primi 20 che vengono a servire questo quartiere. A settembre ne arriveranno altri 50". Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi nel quartiere di Casal Bruciato. La sindaca, dopo il breve intervento da un palco in zona Balsamo Crivelli, si è fermata a parlare a lungo con la gente del posto tra selfie, abbracci e segnalazioni. Nello stesso quartiere la prima cittadina era già venuta qualche mese fa durante la 'rivolta anti-nomadi' per schierarsi al fianco della famiglia legittima assegnataria di una casa popolare. Raggi stamane ha ricordato che entro ottobre in città arriveranno 227 nuovi bus, 700 entro la fine del mandato.