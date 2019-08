Lite per vendere panini, maxirissa

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Maxi rissa con spranghe di ferro e bastoni stamattina sulla rampa di uscita di via Pontina, in direzione dell'area commerciale di Castel Romano. Coinvolti 4 uomini italiani, tra cui un 16enne, e 2 donne polacche. I sei sono stati tutti arrestati dai carabinieri della stazione Tor dei Cenci con l'accusa di rissa aggravata. A quanto ricostruito dagli investigatori, si è trattata dell'ennesima lite per le postazioni tra ambulanti che vendono panini. Uno degli uomini coinvolti è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni per una sospetta emorragia cerebrale. Un altro ha riportato una frattura alla mascella.