Atletica:dt la Torre,restiamo nell'élite

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 7 AGO - "Dobbiamo cercare di rimanere nell'élite dell'atletica europea: ci sarà da combattere gara per gara, punto a punto, decimo a decimo". All'aeroporto di Fiumicino, prima di volare in Polonia, il dt della Nazionale di atletica leggera, Antonio La Torre, indica l'obiettivo agli Europei a squadre di Bydgoszcz (Polonia). "Ci sono per la prima volta 5 retrocessioni – aggiunge – e, negli ultimi anni, ricordo che siamo arrivati sempre sesti o settimi. Abbiamo tanta energia, ma non dobbiamo mollare neanche un decimo. E' rappresentato qui il momento dell'atletica italiana, tanta gioventù, 9 al debutto, ma anche dei nuovi leader. "Si punta a fare bene in Polonia – dice il nuovo talento dell'alto, Stefano Sottile - Gimbo Tamberi non è qui, e ha 'scaricato' su di me questa responsabilità. Voglio fare una bella figura e aiutare la Nazionale a entrare nei primi sette posti. Bisogna fare il meglio possibile, tutti per il bene della squadra. Poi guarderemo ai Mondiali di Doha".