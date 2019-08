Addio alla neonata gettata nel Tevere

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Addio a Francesca Romana, la neonata trovata morta nel Tevere. Domani è in programma una cerimonia nella Parrocchia S. Raffaele Arcangelo al Trullo alla quale sarà presente anche al sindaca Virginia Raggi. La neonata fu trovata morta il sei luglio da un pescatore all'altezza di Ponte Mezzocammino, nella zona di Roma Sud.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio ma contro ignoti. Dall'autopsia è emerso come la bimba sia morta per asfissia: sarebbe stata soffocata prima di essere gettata nel fiume, come un sacchetto dell'immondizia.

La cerimonia è stata voluta dalla sindacai,da Vicariato e dall'associazione Salvamamme. La sindaca firmerà l'atto di nascita della bimba, che sarà chiamata Francesca Romana. Dopo la cerimonia, la neonata riposerà nell'area dedicata ai bambini, all'interno del cimitero Laurentino.