Raggi consegna 10 bus per Corviale

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - La sindaca Virginia Raggi ha consegnato a Corviale la seconda tranche di autobus che andrà a rinforzo delle zone nell'area Sud-Ovest di Roma, sulle linee 889, 98 e 775. Sono 10 i nuovi bus che entreranno in servizio a Corviale; le vetture fanno parte delle 80, frazione della prima fornitura delle 227 acquistate con al piattaforma Consip da Roma Capitale.

La fornitura prevede infatti 227 bus, 116 a gasolio (euro 6) da 12 metri e altri 20, sempre a gasolio da 10 metri. Le altre 91 vetture, da 12 metri, sono a metano. I mezzi sono a due e tre porte, hanno pedana manuale, posto per disabili e contengono fino a 109 posti (i 12 metri a gasolio). Tutti sono dotati di impianto antincendio, videosorveglianza, climatizzatori, sistema Avm di localizzazione e conta passeggeri, monitor multimediali e cartelli indicatori a led e sono coperti da una garanzia di 5 anni. "E' un pezzetto di successo della storia di Atac, un'azienda che abbiamo trovato sull'orlo del fallimento, pagata con le vostre tasse, disperse non si sa dove".