Casapound, attivisti rimuovono scritta

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - La scritta "abusiva" Casapound è stata rimossa dalla facciata della storica sede del movimento di estrema destra a Roma, in via Napoleone III. A toglierla sono stati gli stessi attivisti in vista dell'operazione di rimozione prevista domani mattina per lo scadere del tempo concesso dal Campidoglio. Poco sopra quello che resta della scritta è stato esposto uno striscione che recita: "Questo è il problema di Roma".

Il sindaco di Roma Virginia Raggi in un tweet ha commentato: "È solo inizio. Ora va sgomberato l'immobile e deve essere restituito alle famiglie che ne hanno davvero diritto. Va ripristinata la legalità. Fino in fondo. #CasaPound".