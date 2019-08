De Rossi "Al Boca per passione"

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - "Ho scelto il Boca perché è un grande club, che vuole vincere. Mi ha mosso la passione che ho per questo club da quando sono piccolo, mi ha mosso la motivazione che ho di giocare a calcio, la passione che provo a giocare a calcio a livelli seri e questo è un club che mi permetterà di farlo nella maniera che piace a me". Così Daniele De Rossi in uno stralcio dell' intervista ai canali ufficiali del club di Buenos Aires pubblicate sul profilo Twitter del club Xeneizes.