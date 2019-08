Cade da terrazzo e muore, inchiesta

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - La Procura di Roma ha avviato una indagine per morte come conseguenza di altro reato in relazione al decesso di Roberto Sacchet. L'uomo è stato trovato privo di vita nel giardino della sua abitazione nella zona dell'Infernetto. Il procedimento,coordinato dal pm Maurizio Arcuri, è al momento a carico di ignoti. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare se il ragazzo sia caduto dal terrazzo della sua abitazione in maniera accidentale o se sia stato spinto da qualcuno. Per ora la pista più accreditata è quella della tragica fatalità.