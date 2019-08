Boca tessera De Rossi, 13 forse debutto

(ANSA) - BUENOS AIRES, 3 AGO - Il Boca Juniors ha effettuato il tesseramento di Daniele De Rossi, sia presso la federcalcio argentina (Afa) sia presso la confederazione sudamericana (Conmebol), e ora è a disposizione del tecnico Gustavo Alfaro a tutti gli effetti. Finora non era stato possibile farlo perché ancora non era ufficiale l'uscita dell'uruguayano Nahitan Nandez e quindi il Boca non poteva tesserare un altro straniero. L'ex 'Capitan Futuro' si sta allenando, non è stato convocato per il posticipo di campionato di lunedì prossimo a Paranà contro il Patronato, ed è probabile che venga fatto esordire martedì 13 nella partita di Coppa d'Argentina a La Plata contro l'Almagro.

De Rossi dovrebbe entrare nel corso del match, e poi far parte della formazione iniziale nell'impegno successivo, quello di campionato di domenica 18 alla Bombonera contro l'Aldovisi.