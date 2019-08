Zingaretti, con Ptpr si volta pagina

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "Con l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) da parte del Consiglio si chiude un iter iniziato venti anni fa". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Il Ptpr - aggiunge - è uno strumento fondamentale per garantire regole chiare nella gestione del territorio col quale coniughiamo i due elementi fondamentali citati nell'articolo 9 della Costituzione: paesaggio e patrimonio. E allo stesso tempo portiamo a compimento uno dei punti programmatici più importanti che avevamo prefissato all'inizio di questa legislatura. La nostra è la quinta Regione italiana ad approvare in Consiglio il Piano a dimostrazione dell'impegno di tutti per raggiungere gli importanti obiettivi prefissati in questi cinque anni di governo. Nel Lazio si volta pagina - conclude - compiendo un salto di qualità in un settore strategico per lo sviluppo del nostro territorio consentendo di soddisfare le richieste di amministratori locali, operatori economici, associazioni ambientaliste e cittadini".