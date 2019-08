Equitazione: torna a Roma il Global Tour

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Torna in scena allo Stadio dei Marmi di Roma dal 5 all'8 settembre il Longines Global Champions Tour.

Per la quinta edizione capitolina gareggeranno i migliori cavalli e cavalieri al mondo a caccia del prestigioso trofeo prima della finale di New York, nuova sede del circuito. Il vincitore individuale del Gp e la squadra vincitrice della League conquisteranno così di diritto l'accesso per il Super Gran PRIX di Praga e la Super Cup nei Play off che segneranno la fine della stagione agonistica 2019 e che si svolgeranno all'O2 Arena dal 15 al 17 novembre. Moltissime le iniziative riservate al pubblico anche quest'anno che potranno godere di una tribuna coperta gratis per l'appuntamento con la grande equitazione nel cuore della Capitale.