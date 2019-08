Al 112 Roma gestite 11 milioni chiamate

(ANSA) - ROMA, 1 AGO -A tre anni e mezzo dalla sua attivazione, il Numero Unico di Emergenza della sala operativa di Roma ha ricevuto e gestito oltre 11 milioni di chiamate, con una media di oltre 8mila al giorno. E' quanto emerso in occasione della firma del contratto, nella Capitale, per 81 nuovi operatori che entrano a far parte della sala operativa del Numero Unico di Emergenza (Nue) nel Lazio. Il sistema Nue 112 Lazio riceve tutte le richieste di emergenza provenienti dai cittadini, le filtra e le smista agli enti competenti e la sala operativa di Roma serve, oltre a tutto il Comune di Roma, anche altri 71 comuni della provincia capitolina per un bacino complessivo di 4.260.000 residenti a cui si aggiungono circa 500.000 tra lavoratori, studenti, turisti e pellegrini presenti a Roma quotidianamente.